Анастасия Волочкова отключила комментарии в соцсети Instagram и смеется над хейтерами

В данном видео отечественная балерина заявила, что специально решила отключить возможность оставлять комментарии под ее постами. Она отметила, что дала поклонникам время соскучиться по ней, привлекая таким образом к себе повышенное внимание. Волочкова советует всем знаменитым личностям сделать так же, как и она, после чего они будут просто наслаждаться «отсутствием змей» в их профиле.По словам Анастасии, пускай теперь ее завистники «изливают желчь» в своих «никому не интересных» аккаунтах, а она в это время отдохнет и восстановит нервную систему. В конце балерина подчеркнула, что добрые и хорошие люди найдут способ с ней связаться.