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Анастасия Волочкова отключила комментарии в соцсети Instagram и смеется над хейтерами

Анастасия Волочкова обнародовала в соцсети Instagram короткий ролик, в котором сообщила, что отключила комментарии в Сети. Танцовщица насмехается над хейтерами, так как они теперь не смогут критиковать ее внешность и поступки.
Анастасия Волочкова отключила комментарии в соцсети Instagram и смеется над хейтерами

В данном видео отечественная балерина заявила, что специально решила отключить возможность оставлять комментарии под ее постами. Она отметила, что дала поклонникам время соскучиться по ней, привлекая таким образом к себе повышенное внимание. Волочкова советует всем знаменитым личностям сделать так же, как и она, после чего они будут просто наслаждаться «отсутствием змей» в их профиле.

По словам Анастасии, пускай теперь ее завистники «изливают желчь» в своих «никому не интересных» аккаунтах, а она в это время отдохнет и восстановит нервную систему. В конце балерина подчеркнула, что добрые и хорошие люди найдут способ с ней связаться.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:50

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