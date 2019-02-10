Ученые: Энергетические напитки вредят печени больше алкоголя





По словам одного из представителей коллектива медиков, проводивших исследование, энергетики способствуют истощению клеточных энергетических запасов, вызывают раздражение органов пищеварения, выжимая из человеческого организма все возможные запасы энергии. По вредности для организма эти напитки превосходят даже крепкую водку.Эксперты подчеркнули, что любители этих напитков рискуют подвергнуться развитию болезней системы пищеварения, сердечных заболеваний. Более того, они могут нанести серьезный урон и психическому здоровью.Но наибольшую опасность, по мнению специалистов, энергетики представляют для печени. Такая опасность обусловлена тем, что для упомянутых слабоалкогольных напитков характерно содержание большого количества сахара, в них имеется присутствие пищевых синтетических красителей, вкусовых стабилизаторов, а зачастую - и суррогатов алкоголя. Воздействие подобной гремучей смеси неизбежно способствует отравлению печени, которой приходится "работать" на расщепление алкоголя и выведение его из человеческого организма.