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Эксперты назвали лучшие Android-смартфоны дешевле 20 тысяч рублей

В последнее время многие производители гаджетов обратили должное внимание на среднюю и бюджетную ценовые категории и стали выпускать для них достойные устройства. Эксперты IT-индустрии назвали лучшие смартфоны, работающие на базе операционной системы Android, стоимостью дешевле 20 тысяч рублей.
Эксперты назвали лучшие Android-смартфоны дешевле 20 тысяч рублей

По данным издания «Слово и дело», многие из представленных девайсов не уступают по характеристикам iPhone. Речь идет о размере дисплея, процессоре, объему оперативной памяти и емкости аккумулятора.

Возглавляет рейтинг Honor 8X стоимостью от 15 тысяч рублей. Смартфон оснащен восьмидерным процессором, диагональ экрана составляет 6,5 дюйма, а объем оперативной памяти - 4 гигабайта. Основная камера делает фотографии качеством 20+2 мегапикселя, а фронтальная — 16 мегапикселей. Емкость аккумуляторной батареи — 3750 мАч.

Второе место досталось Xiaomi Pocophone F1. Гаджет также работает на базе восьмиядерного процессора, имеет 6,18-дюймовый экран, 12+5-мегапиксельную основную и 20-мегапиксельную фронтальную камеры. Объем оперативной памяти составляет 6 гигабайт, емкость батареи — 4000 мАч. Стоимость смартфона — 18400 рублей.

Honor Play оказался на третьем месте. Устройство имеет дисплей с диагональю 6,3 дюйма, восьмиядерный процессор, фронтальную и основную камеры на 16+5 и 16 мегапикселей, чип оперативной памяти на 4 гигабайта и батарею на 3750 мАч. Гаджет продается за 17238 рублей.

Замыкает список Xiaomi Mi2, который продается за 12750 рублей. Устройство оснащено дисплеем диагональю 5,99 дюйма, 12+20-мегапиксельной основной камерой и 20-мегапиксельной фронтальной, оперативная память — 8 гигабайт, а батарея имеет емкость в 3010 мАч.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:02

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