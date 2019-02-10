Максим Галкин отчитался в Instagram о концерте в городе Курск

Галкин отметил, что вследствие постоянных разъездов он запамятовал рассказать фанатам о своем концерте в Курске, который является родиной его талантливого друга - юмориста Владимира Винокура. По словам шоумена, зритель принял его «на ура». Артист заявил, что он «искупался в радушии и любви» местной публики, при этом получил энергетический заряд для концерта в городе Воронеж, где его также встретили отлично. Максим пообещал поклонникам, что обязательно покажет им несколько видео с данного выступления, однако немного позже. Галкин в конце публикации сообщил, что 10 февраля ближе к вечеру он порадует своими шутками жителей Липецка.Пост шоумена в течение трех часов собрал свыше 228 тысяч одобрительных лайков и более 380 комментариев. Поклонники из Воронежа поблагодарили артиста за невероятно зажигательное выступление. По их словам, они получили от концерта незабываемое впечатление и удовольствие. Множество фолловеров стали просить юмориста приехать с концертом в их города.