АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман Sony Xperia XZ4 прошел тест на производительность в AnTuTu
EUR 74.90 USD 66.06
Курс валют на 09.02.2019

Максим Галкин отчитался в Instagram о концерте в городе Курск

Максим Галкин в своем микроблоге Instagram решил отчитаться перед подписчиками о концерте, который состоялся на днях в городе Курск. Свой пост юморист сопроводил видеороликом с данного выступления.
Максим Галкин отчитался в Instagram о концерте в городе Курск

Галкин отметил, что вследствие постоянных разъездов он запамятовал рассказать фанатам о своем концерте в Курске, который является родиной его талантливого друга - юмориста Владимира Винокура. По словам шоумена, зритель принял его «на ура». Артист заявил, что он «искупался в радушии и любви» местной публики, при этом получил энергетический заряд для концерта в городе Воронеж, где его также встретили отлично. Максим пообещал поклонникам, что обязательно покажет им несколько видео с данного выступления, однако немного позже. Галкин в конце публикации сообщил, что 10 февраля ближе к вечеру он порадует своими шутками жителей Липецка.

Пост шоумена в течение трех часов собрал свыше 228 тысяч одобрительных лайков и более 380 комментариев. Поклонники из Воронежа поблагодарили артиста за невероятно зажигательное выступление. По их словам, они получили от концерта незабываемое впечатление и удовольствие. Множество фолловеров стали просить юмориста приехать с концертом в их города.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые нашли следы неизвестной
Максим Галкин отчитался в Instagram о
Ученые: Энергетические напитки вредят
Андрей Чекасов и Кристина Ослина
Никита Джигурда намекнул на секс с
Звезда телесериала «Папины дочки» Дарья
Минивэны Chrysler Pacifica и Dodge
Нюша показала на видео массаж своей
NASA не исследует Венеру из-за
Сын Олега Газманова Родион показал в
Хакеры смогли взломать Wi-Fi с помощью
Бюджетный SsangYong Rexton не смог
Лев Лещенко назвал получившего
Nissan показал Rogue Sport 2020
Отец Анджелины Джоли молится за свою
Над горами Калифорнии заметили
Ученые обнаружили неизвестных предков
Росстандарт: ГОСТ для мобильных
Смартфон Google Pixel 4 будет
В новых сериях мультфильма
Книгу звезды "Дома-2" Алёны Водонаевой
Звезда "Дома-2" Михаил Карасёв
Эксперты рассказали о вредных свойствах
В Финляндии разработали экологический
Актриса Салли Эксл хочет стать выше и
Эксперт рассказал о шпионских
Настасья Самбурская намерена «коптеть»
Названы сроки начала испытаний ядерного
Названы самые полезные продукты для
Эксперты назвали любителей Apple
Просмотреть все новости