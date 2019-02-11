Врачи рассказали, как усилить пользу от чеснока





Благодаря многочисленным исследованиям, врачи знают, что чеснок обладает антибактериальными свойствами. Это происходит за счет того, что в нем содержатся антиоксиданты и аллицин. Этот продукт улучшает работу сердечной мышцы, снижает «плохой» холестерин и укрепляет иммунную систему.Для того, чтобы чеснок стал по-настоящему полезным, его нужно нарезать и подождать не менее 10 минут, именно так он способен отдать максимум своих полезных свойств.