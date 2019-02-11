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Врачи рассказали, как усилить пользу от чеснока

Врачи рассказали, как усилить пользу от употребления чеснока. Перед едой зубчики необходимо нарезать любым способом, только так в нем активизируются полезные вещества.
Врачи рассказали, как усилить пользу от чеснока

Благодаря многочисленным исследованиям, врачи знают, что чеснок обладает антибактериальными свойствами. Это происходит за счет того, что в нем содержатся антиоксиданты и аллицин. Этот продукт улучшает работу сердечной мышцы, снижает «плохой» холестерин и укрепляет иммунную систему.

Для того, чтобы чеснок стал по-настоящему полезным, его нужно нарезать и подождать не менее 10 минут, именно так он способен отдать максимум своих полезных свойств.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 08:40

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