АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман Sony Xperia XZ4 прошел тест на производительность в AnTuTu
EUR 74.90 USD 66.06
Курс валют на 09.02.2019

Nissan показал Rogue Sport 2020 модельного года

Разработчики японской компании Nissan показал Rogue Sport 2020 модельного года. Презентационное мероприятие прошло в рамках автосалона в Чикаго.
Nissan показал Rogue Sport 2020 модельного года

По словам экспертов автомобильной индустрии, теперь внедорожник очень похож на Nissan Qashqai. Этого удалось добиться за счет обновленной передней панели, а также передних и задних фар нового образца. Также автомобиль получил новую систему активной и пассивной безопасности Nissan Safety Shield 360. Теперь водитель сможет пользоваться технологиями контроля слепых зон, автоматического экстренного торможения, оповещения перекрестного движения.

Новая модификация кроссовера оснащена четырехцилиндровым двигателем объемом 2 литра с отдачей в 140 лошадиных сил. Эксперты отмечают, что такая же версия силовой установки использовалась и в предыдущей модификации внедорожника. Трансмиссия, использованная в Nissan Rogue Sport 2020, - бесступенчатая автоматическая коробка переключения передач, которая передает тягу только на передние или на все четыре колеса.

В продаже модель должна появиться осенью текущего года. Стоимость внедорожника не называется. По неофициальной информации от инсайдеров, в салонах автомобиль будет продаваться по цене от 22 тысяч долларов в зависимости от комплектации.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые нашли следы неизвестной
Максим Галкин отчитался в Instagram о
Ученые: Энергетические напитки вредят
Андрей Чекасов и Кристина Ослина
Никита Джигурда намекнул на секс с
Звезда телесериала «Папины дочки» Дарья
Минивэны Chrysler Pacifica и Dodge
Нюша показала на видео массаж своей
NASA не исследует Венеру из-за
Сын Олега Газманова Родион показал в
Хакеры смогли взломать Wi-Fi с помощью
Бюджетный SsangYong Rexton не смог
Лев Лещенко назвал получившего
Nissan показал Rogue Sport 2020
Отец Анджелины Джоли молится за свою
Над горами Калифорнии заметили
Ученые обнаружили неизвестных предков
Росстандарт: ГОСТ для мобильных
Смартфон Google Pixel 4 будет
В новых сериях мультфильма
Книгу звезды "Дома-2" Алёны Водонаевой
Звезда "Дома-2" Михаил Карасёв
Эксперты рассказали о вредных свойствах
В Финляндии разработали экологический
Актриса Салли Эксл хочет стать выше и
Эксперт рассказал о шпионских
Настасья Самбурская намерена «коптеть»
Названы сроки начала испытаний ядерного
Названы самые полезные продукты для
Эксперты назвали любителей Apple
Просмотреть все новости