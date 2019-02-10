Nissan показал Rogue Sport 2020 модельного года





По словам экспертов автомобильной индустрии, теперь внедорожник очень похож на Nissan Qashqai. Этого удалось добиться за счет обновленной передней панели, а также передних и задних фар нового образца. Также автомобиль получил новую систему активной и пассивной безопасности Nissan Safety Shield 360. Теперь водитель сможет пользоваться технологиями контроля слепых зон, автоматического экстренного торможения, оповещения перекрестного движения.Новая модификация кроссовера оснащена четырехцилиндровым двигателем объемом 2 литра с отдачей в 140 лошадиных сил. Эксперты отмечают, что такая же версия силовой установки использовалась и в предыдущей модификации внедорожника. Трансмиссия, использованная в Nissan Rogue Sport 2020, - бесступенчатая автоматическая коробка переключения передач, которая передает тягу только на передние или на все четыре колеса.В продаже модель должна появиться осенью текущего года. Стоимость внедорожника не называется. По неофициальной информации от инсайдеров, в салонах автомобиль будет продаваться по цене от 22 тысяч долларов в зависимости от комплектации.