Nissan показал Rogue Sport 2020 модельного года
Разработчики японской компании Nissan показал Rogue Sport 2020 модельного года. Презентационное мероприятие прошло в рамках автосалона в Чикаго.
По словам экспертов автомобильной индустрии, теперь внедорожник очень похож на Nissan Qashqai. Этого удалось добиться за счет обновленной передней панели, а также передних и задних фар нового образца. Также автомобиль получил новую систему активной и пассивной безопасности Nissan Safety Shield 360. Теперь водитель сможет пользоваться технологиями контроля слепых зон, автоматического экстренного торможения, оповещения перекрестного движения.
Новая модификация кроссовера оснащена четырехцилиндровым двигателем объемом 2 литра с отдачей в 140 лошадиных сил. Эксперты отмечают, что такая же версия силовой установки использовалась и в предыдущей модификации внедорожника. Трансмиссия, использованная в Nissan Rogue Sport 2020, - бесступенчатая автоматическая коробка переключения передач, которая передает тягу только на передние или на все четыре колеса.
В продаже модель должна появиться осенью текущего года. Стоимость внедорожника не называется. По неофициальной информации от инсайдеров, в салонах автомобиль будет продаваться по цене от 22 тысяч долларов в зависимости от комплектации.
По словам экспертов автомобильной индустрии, теперь внедорожник очень похож на Nissan Qashqai. Этого удалось добиться за счет обновленной передней панели, а также передних и задних фар нового образца. Также автомобиль получил новую систему активной и пассивной безопасности Nissan Safety Shield 360. Теперь водитель сможет пользоваться технологиями контроля слепых зон, автоматического экстренного торможения, оповещения перекрестного движения.
Новая модификация кроссовера оснащена четырехцилиндровым двигателем объемом 2 литра с отдачей в 140 лошадиных сил. Эксперты отмечают, что такая же версия силовой установки использовалась и в предыдущей модификации внедорожника. Трансмиссия, использованная в Nissan Rogue Sport 2020, - бесступенчатая автоматическая коробка переключения передач, которая передает тягу только на передние или на все четыре колеса.
В продаже модель должна появиться осенью текущего года. Стоимость внедорожника не называется. По неофициальной информации от инсайдеров, в салонах автомобиль будет продаваться по цене от 22 тысяч долларов в зависимости от комплектации.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:28