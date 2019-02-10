Минивэны Chrysler Pacifica и Dodge Grand Caravan Grand Caravan получат эксклюзивные издания





Для юбилейных транспортных средств предусматривается черный салон. Сидения обделаны перфорированной кожей, а также акцентами клюквенной расцветки. Приборная панель обладает такой же расцветкой, а также эксклюзивными напольными ковриками. Каждую версию наделили новыми элементами. В комплектации L авто оснастили дополнительным сидением, 18-дюймовыми дисками из легкосплавных металлов, DVD-плеером, специальной функцией памяти на сидении водителя. В комплектации L Plus машину наделили люком с двойным остеклением. В случае Limited имеют место двадцатидюймовые диски.Версия Grand Caravan получила аналогичный салон, как и в случае Chrysler Pacifica. Транспортное средство имеет рулевое колесо с подогревом, навигацию GPS, солнцезащитные удобные козырьки для пассажиров авто 2-го ряда.