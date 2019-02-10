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Минивэны Chrysler Pacifica и Dodge Grand Caravan Grand Caravan получат эксклюзивные издания

Инженеры Fiat Chrysler Automobiles подготовили к 35-летию минивэнов версий Chrysler Pacifica, а также Dodge Grand Caravan, специальные обновления, которые носят название 35th Anniversary Edition. Данный новый пакет является доступным для гибридных, а также бензиновых Pacifica Touring (исполнения L, L Plus, Limited).
Минивэны Chrysler Pacifica и Dodge Grand Caravan Grand Caravan получат эксклюзивные издания

Для юбилейных транспортных средств предусматривается черный салон. Сидения обделаны перфорированной кожей, а также акцентами клюквенной расцветки. Приборная панель обладает такой же расцветкой, а также эксклюзивными напольными ковриками. Каждую версию наделили новыми элементами. В комплектации L авто оснастили дополнительным сидением, 18-дюймовыми дисками из легкосплавных металлов, DVD-плеером, специальной функцией памяти на сидении водителя. В комплектации L Plus машину наделили люком с двойным остеклением. В случае Limited имеют место двадцатидюймовые диски.

Версия Grand Caravan получила аналогичный салон, как и в случае Chrysler Pacifica. Транспортное средство имеет рулевое колесо с подогревом, навигацию GPS, солнцезащитные удобные козырьки для пассажиров авто 2-го ряда.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:25

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