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Хакеры смогли взломать Wi-Fi с помощью «умной» лампочки

Хакеры смогли взломать пароль на чужом Wi-Fi с помощью «умных» лампочек. Оказалось, что их данные никак не защищены.
Хакеры смогли взломать Wi-Fi с помощью «умной» лампочки

Не так давно в Сети появилась информация об уязвимости этих лампочек. По словам автора объявления, он смог «добыть» нужную для него информацию ровно за 60 минут. А в качестве помощника выступил обычный смартфон.

Также пароль можно узнать и напрямую, не прибегая к помощи гаджета. Например, извлечь из «умной» лампочки чип, который, как оказалось, можно подключить к нужному устройству через USB. После этого стало понятно, что данные хранятся на этом чипе без какой-либо защиты.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:47

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