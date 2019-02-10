Хакеры смогли взломать Wi-Fi с помощью «умной» лампочки
Хакеры смогли взломать пароль на чужом Wi-Fi с помощью «умных» лампочек. Оказалось, что их данные никак не защищены.
Не так давно в Сети появилась информация об уязвимости этих лампочек. По словам автора объявления, он смог «добыть» нужную для него информацию ровно за 60 минут. А в качестве помощника выступил обычный смартфон.
Также пароль можно узнать и напрямую, не прибегая к помощи гаджета. Например, извлечь из «умной» лампочки чип, который, как оказалось, можно подключить к нужному устройству через USB. После этого стало понятно, что данные хранятся на этом чипе без какой-либо защиты.
Не так давно в Сети появилась информация об уязвимости этих лампочек. По словам автора объявления, он смог «добыть» нужную для него информацию ровно за 60 минут. А в качестве помощника выступил обычный смартфон.
Также пароль можно узнать и напрямую, не прибегая к помощи гаджета. Например, извлечь из «умной» лампочки чип, который, как оказалось, можно подключить к нужному устройству через USB. После этого стало понятно, что данные хранятся на этом чипе без какой-либо защиты.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:47