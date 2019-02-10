В новых сериях мультфильма "Простоквашино" покажут влюбленного Дядю Федора





Стоит отметить, что "Возвращение в Простоквашино" представляет собой продолжение знаменитого советского мультсериала, снятого на основе известного произведения Эдуарда Николаевича Успенского. В нынешнем году создателями мультипликационного фильма будет выпущено еще 20-ть новых серий. Первая серия "Вишневой феерии" начинается с того, что друзья играют в "Крокодил", однако данное занятие не особо веселит Дядю Федора. У него мысли только о том, как понравиться девочке по имени Оля, которая живет по соседству. При этом верные друзья главного героя - Шарик, а также Матроскин приняли решение помочь ему.Стоит отметить, что в мультсериале «Простоквашино» в дальнейшем будут иметь место ещё одни любовные отношения. Представители «Союзмультфильма» заявили, что возлюбленная должна появиться также у небезызвестного почтальона Печкина.