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В новых сериях мультфильма "Простоквашино" покажут влюбленного Дядю Федора

Представители пресс-службы известной студии кино "Союзмультфильм" сообщают, что в изданных новых сериях мультсериала "Простоквашино", названных "Вишневая феерия", главный герой Дядя Федор влюбится в соседскую девчонку. Одиннадцатый эпизод популярного мультфильма выложили в YouTube.
В новых сериях мультфильма "Простоквашино" покажут влюбленного Дядю Федора

Стоит отметить, что "Возвращение в Простоквашино" представляет собой продолжение знаменитого советского мультсериала, снятого на основе известного произведения Эдуарда Николаевича Успенского. В нынешнем году создателями мультипликационного фильма будет выпущено еще 20-ть новых серий. Первая серия "Вишневой феерии" начинается с того, что друзья играют в "Крокодил", однако данное занятие не особо веселит Дядю Федора. У него мысли только о том, как понравиться девочке по имени Оля, которая живет по соседству. При этом верные друзья главного героя - Шарик, а также Матроскин приняли решение помочь ему.

Стоит отметить, что в мультсериале «Простоквашино» в дальнейшем будут иметь место ещё одни любовные отношения. Представители «Союзмультфильма» заявили, что возлюбленная должна появиться также у небезызвестного почтальона Печкина.



 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:32

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