Росстандарт: ГОСТ для мобильных приложений появится в России





В нацстандарте для мобильных программ, утвержденном ведомством, содержится более 85 требований: к производительности, безопасности и защите очень важных данных. Именно эти факторы, а также удобство пользования приложением должны быть ориентирами для специалистов при разработке. В программах должна применяться «трактуемая политика конфиденциальности» и требование «абсолютного минимума разрешений» для работы и объяснение их надобности.Документ гласит, что персональная информация юзеров обязана храниться исключительно в Российской Федерации, также должно присутствовать пробное бесплатное ознакомление с приложением. ПО также должно регулярно обновляться и проверяться на предмет критических уязвимостей, подытожили в Росстандарте.