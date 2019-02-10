Росстандарт: ГОСТ для мобильных приложений появится в России
В Росстандарте утвердили предварительную версию ГОСТа для мобильных программ в РФ. Разработчики ПО смогут сделать тестовую версию платного приложения, предоставляя юзерам сведения об использовании их персональной информации в рекламных целях, уточнили в ведомстве.
В нацстандарте для мобильных программ, утвержденном ведомством, содержится более 85 требований: к производительности, безопасности и защите очень важных данных. Именно эти факторы, а также удобство пользования приложением должны быть ориентирами для специалистов при разработке. В программах должна применяться «трактуемая политика конфиденциальности» и требование «абсолютного минимума разрешений» для работы и объяснение их надобности.
Документ гласит, что персональная информация юзеров обязана храниться исключительно в Российской Федерации, также должно присутствовать пробное бесплатное ознакомление с приложением. ПО также должно регулярно обновляться и проверяться на предмет критических уязвимостей, подытожили в Росстандарте.
В нацстандарте для мобильных программ, утвержденном ведомством, содержится более 85 требований: к производительности, безопасности и защите очень важных данных. Именно эти факторы, а также удобство пользования приложением должны быть ориентирами для специалистов при разработке. В программах должна применяться «трактуемая политика конфиденциальности» и требование «абсолютного минимума разрешений» для работы и объяснение их надобности.
Документ гласит, что персональная информация юзеров обязана храниться исключительно в Российской Федерации, также должно присутствовать пробное бесплатное ознакомление с приложением. ПО также должно регулярно обновляться и проверяться на предмет критических уязвимостей, подытожили в Росстандарте.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:56