Бюджетный SsangYong Rexton не смог обойти внедорожник Toyota Fortuner





Доступная модификация SsangYong Rexton в Индии была представлена под именем Mahindra Alturas G4. Предполагалось, что данный SUV будет достойным конкурентом для японского внедорожника Toyota Fortuner. Но прогнозам было не суждено сбыться, и модель не приблизилась к показателю реализаций своего известного конкурента, сообщили в зарубежном издании издание Autocar. Как оказалось, такой невысокий покупательский спрос напрямую связан с высокой стоимостью транспортного средства: Alturas G4 примерно на 60 000 – 90 000 рупий дешевле Fortuner (55-85 тысяч рублей).Около года назад при официальном дебюте Alturas G4 эксперты заметили, что машина имеет почти такие же характеристики, как и последнее поколение SsangYong Rexton. Разница заключалась лишь в перенастроенной подвеске и радиаторной решетке. В подкапотном пространстве автомобиля находится 2,2-литровый турбодизель на 180 лошадиных сил, функционирующий в паре с 7-ступенчатой АКПП.