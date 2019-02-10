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Над горами Калифорнии заметили сигарообразный НЛО

Над горами Калифорнии был замечен сигарообразный НЛО. Очевидцы наблюдали неопознанный летающий объект несколько дней назад над Лампоком.
Над горами Калифорнии заметили сигарообразный НЛО

Информация появилась у Скотта Уоринга, являющегося известным уфологом. НЛО пролетел вблизи базы ВВС Ванданбурга. Некоторые пользователи Сети считают, что речь идёт о дирижабле либо военной аппаратуре. По их мнению, объект не связан с инопланетным космическим кораблём. На данном расстоянии тяжело оценить технику. Обращая внимание на детали, стоит отметить, что над вершиной холма заметен необычный огромный столб, который напоминает линии электропередач. При этом объект располагается ниже проводов. Это является опасным для любых кораблей. Представители внеземных цивилизаций зачастую выбирают траектории полета, перемещаясь вдоль ЛЭП.

Ученые деятели, а также официальные ведомства не дали пока каких-либо комментариев по доводам Скотта Уоринга. В свою очередь он убежден, что правительство скрывает правду от людей о представителях внеземных цивилизаций.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:08

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