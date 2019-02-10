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Отец Анджелины Джоли молится за свою дочь и Брэда Питта

Отец знаменитой голливудской актрисы Анджелины Джоли Джонатан Войт в одном из своих интервью рассказал, что молится за свою семью. В том числе и за зятя, Брэда Питта.
Отец Анджелины Джоли молится за свою дочь и Брэда Питта

Анджелина Джоли и ее знаменитый отец не всегда ладили, а после того, как в 2002 году он публично заявил, что ей нужна помощь психолога, их отношения и вовсе разрушились. В отместку за его слова актриса решила отказаться от фамилии Войт. Она сетовала на то, что из-за слов отца могла лишиться своего приемного сына Мэддокса, и такое она простить не готова. По ее мнению, семья не обязательно состоит из кровных родственников. Однако Джонатан Войт все же решил пойти на примирение, правда, произошло это только после смерти матери Джоли, в 2007 году, которая болела раком. Но знаменитая дочь ответила ему не сразу, а только через два года, когда Брэду Питту удалось уговорить ее.

На сегодняшний день Джонатан Войт и Анджелина Джоли в хороших отношениях, его часто удается заснять папарацци в копании своих внуков. Американскому порталу US Weekly он признался, что его дочь - отличная мама и вкладывает в своих детей очень много времени и сил. Что касается развода его дочери с Питтом, то он старается не лезть в это и часто молится за них.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:20

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