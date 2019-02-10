В Финляндии разработали экологический картон





По словам Марьо Халонена, вице-президента по связям с общественностью компании-разработчика, этот картон будет направлен на изготовление пищевой упаковки и для сетей fastfood. Так как рынок последнего быстро расширяется, то необходимо так же быстро разработать формулу упаковки, которая сможет без труда перерабатываться. Это должно стать отличной альтернативой пластику.Представители компании Metsa Board отмечают, что картон сможет подойти для полиграфии и отделки, поскольку есть возможность нанести на него глиняное покрытие. Также есть вариант картона, у которого в качестве покрытия выступает фольга, обеспечивающая непроницаемость жира от пищи.