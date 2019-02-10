Названы сроки начала испытаний ядерного беспилотника «Посейдон»





Источник, рассказал, что до этого прошли удачные испытания ядерной энергоустановки, после чего стали возможными учения в море. По его словам, на ходовых установка будет выстреливаться со стенда на берегу, поскольку разработка носителя беспилотника подводной лодки «Хабаровск» из проекта 09851 еще не завершена.2 февраля Владимир Путин сообщил о завершении ключевого этапа испытаний «Посейдона». Во время учений была подтверждена на практике информация о том, что аппарат имеет неограниченную дальность перемещения, а его скорость в максимальном режиме составляет более 200 километров в час при рабочей глубине погружения в два километра. Впервые о начале разработок ядерного бепилотника стало известно в марте прошлого года после послания Путина Федеральному собранию. Президент отметил, что «Посейдон» может нести на вооружении как обычные, так и ядерные боеголовки, способные уничтожать инфраструктуру и боевую технику противника.