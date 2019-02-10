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Названы сроки начала испытаний ядерного беспилотника «Посейдон»

В ОПК России назвали сроки начала заводских ходовых испытаний ядерной беспилотной подлодки «Посейдон». Первые учения пройдут летом текущего года при хороших погодных условиях.
Названы сроки начала испытаний ядерного беспилотника «Посейдон»

Источник, рассказал, что до этого прошли удачные испытания ядерной энергоустановки, после чего стали возможными учения в море. По его словам, на ходовых установка будет выстреливаться со стенда на берегу, поскольку разработка носителя беспилотника подводной лодки «Хабаровск» из проекта 09851 еще не завершена.

2 февраля Владимир Путин сообщил о завершении ключевого этапа испытаний «Посейдона». Во время учений была подтверждена на практике информация о том, что аппарат имеет неограниченную дальность перемещения, а его скорость в максимальном режиме составляет более 200 километров в час при рабочей глубине погружения в два километра. Впервые о начале разработок ядерного бепилотника стало известно в марте прошлого года после послания Путина Федеральному собранию. Президент отметил, что «Посейдон» может нести на вооружении как обычные, так и ядерные боеголовки, способные уничтожать инфраструктуру и боевую технику противника.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:23

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