Смартфон Google Pixel 4 будет двухсимочным





В комментарии под правкой разработчики Pixel 4 уточнили, что эта мера необходима для того, чтобы новинку легко можно было отличить от прошлогодней модели. На сегодняшний день практически все производители практикуют в своих разработках двухсимочность (DSDS), однако если работает один слот, то второй автоматически блокируется. При схеме, где активны обе SIM-карты (DSDA), наступают некоторые трудности, так как в этом случае необходимо устанавливать два радиомодуля.К слову наличие двух слотов для SIM-карт еще не говорит о том, что они могут работать одновременно. Чаще всего, это обычный SIM-слот и eSIM, между которыми пользователь должен переключиться вручную.