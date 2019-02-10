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Смартфон Google Pixel 4 будет двухсимочным

Разработчики нового смартфона Pixel 4 внесли правку в его описание и обозначили, что аппарат будет двухсимочным, где одновременно будут работать две SIM-карты (Dual-SIM-функциональность). Информация доступна на портале, где указан исходный код Android Open Source Project.
Смартфон Google Pixel 4 будет двухсимочным

В комментарии под правкой разработчики Pixel 4 уточнили, что эта мера необходима для того, чтобы новинку легко можно было отличить от прошлогодней модели. На сегодняшний день практически все производители практикуют в своих разработках двухсимочность (DSDS), однако если работает один слот, то второй автоматически блокируется. При схеме, где активны обе SIM-карты (DSDA), наступают некоторые трудности, так как в этом случае необходимо устанавливать два радиомодуля.

К слову наличие двух слотов для SIM-карт еще не говорит о том, что они могут работать одновременно. Чаще всего, это обычный SIM-слот и eSIM, между которыми пользователь должен переключиться вручную.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:44

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