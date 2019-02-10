Эксперты: ЗРК С-300 может представлять серьёзную угрозу для Израиля





Израильский орбитальный аппарат «Эрос-Б» собрал фото, которые указывают на наличие ракетных комплексов в САР. Раньше С-300 не разворачивали из-за того, что сирийские военные должны были пройти обучение работе с данными ЗРК. В свою очередь Россия сдерживает возможную агрессию Израиля, однако не торопится разворачивать комплексы, чтобы избежать сценарий эскалации конфликтной ситуации.Зарубежными экспертами отмечается недавняя волна бомбардировок САР. Созданные при Советском Союзе системы С-200 создавали уже определённые сложности для ВВС Израиля. Из этого следует, что С-300 представят ещё большую угрозу израильским авиационным силам, которые функционируют на территории западной части Сирии. Там сконцентрированы правительственные войска.