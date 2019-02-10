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Эксперты: ЗРК С-300 может представлять серьёзную угрозу для Израиля

Зарубежные специалисты считают, что ЗРК С-300 может представлять серьёзную угрозу для Израиля. По словам аналитиков, такие системы, используемые для несения боевых дежурств в Сирии, могут нести угрозу ВВС близлежащих государств.
Эксперты: ЗРК С-300 может представлять серьёзную угрозу для Израиля

Израильский орбитальный аппарат «Эрос-Б» собрал фото, которые указывают на наличие ракетных комплексов в САР. Раньше С-300 не разворачивали из-за того, что сирийские военные должны были пройти обучение работе с данными ЗРК. В свою очередь Россия сдерживает возможную агрессию Израиля, однако не торопится разворачивать комплексы, чтобы избежать сценарий эскалации конфликтной ситуации.

Зарубежными экспертами отмечается недавняя волна бомбардировок САР. Созданные при Советском Союзе системы С-200 создавали уже определённые сложности для ВВС Израиля. Из этого следует, что С-300 представят ещё большую угрозу израильским авиационным силам, которые функционируют на территории западной части Сирии. Там сконцентрированы правительственные войска.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:38

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