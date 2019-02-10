АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман Sony Xperia XZ4 прошел тест на производительность в AnTuTu
EUR 74.90 USD 66.06
Курс валют на 09.02.2019

Ученые обнаружили неизвестных предков человека по геному

Зарубежные исследователи заявили об обнаружении неизвестного предка человека с помощью генома, изученного благодаря системе ИИ. Итоги научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.
Ученые обнаружили неизвестных предков человека по геному

После анализа восьми важных моделей человеческой эволюции эксперты выяснили информацию о зарождении его предков. Оказывается, в ДНК были найдены фрагментарные следы скрещивания гомининов и Homo Sapiens, обитающих в некоторых районах Азии и Океании. Исследование проводилось по образцу ткани, найденной в окаменевших останках. Таким образом, благодаря данной работе будут восполнены некоторые пустоты в истории человеческой эволюции.

Результаты работы полностью сходятся с несколькими палеоантропологическими теориями, появившимися при изучении окаменелостей древних людей. По теории ученых, гоминины появились в результате смешения с денисовцами и неандертальцами, а впервые данный вид смогли идентифицировать лишь 9 лет назад.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отец Анджелины Джоли молится за свою
Над горами Калифорнии заметили
Ученые обнаружили неизвестных предков
Росстандарт: ГОСТ для мобильных
Смартфон Google Pixel 4 будет
В новых сериях мультфильма
Книгу звезды "Дома-2" Алёны Водонаевой
Звезда "Дома-2" Михаил Карасёв
Эксперты рассказали о вредных свойствах
В Финляндии разработали экологический
Актриса Салли Эксл хочет стать выше и
Эксперт рассказал о шпионских
Настасья Самбурская намерена «коптеть»
Названы сроки начала испытаний ядерного
Названы самые полезные продукты для
Эксперты назвали любителей Apple
Именинница Роза Сябитова показала новые
Эксперты: ЗРК С-300 может представлять
Mazda 3 выйдет для Европы с двигателем
Астрономы запечатлели уникальную
Бари Алибасов сравнил брак с Лидией
Эксперты составили ТОП-5 самых дешевых
Кроссовки от компании Google будут
Внук Светланы Дружининой поругался с
Флагман Sony Xperia XZ4 прошел тест на
Ученые намерены создать
В Китае электрокар Nio ES8 60 минут не
Елизавета Боярская постоянно берет
МИД России заявил о желании ЕС перейти
Доктор Рик Страсман: Душа входит в
Просмотреть все новости