Ученые обнаружили неизвестных предков человека по геному





После анализа восьми важных моделей человеческой эволюции эксперты выяснили информацию о зарождении его предков. Оказывается, в ДНК были найдены фрагментарные следы скрещивания гомининов и Homo Sapiens, обитающих в некоторых районах Азии и Океании. Исследование проводилось по образцу ткани, найденной в окаменевших останках. Таким образом, благодаря данной работе будут восполнены некоторые пустоты в истории человеческой эволюции.Результаты работы полностью сходятся с несколькими палеоантропологическими теориями, появившимися при изучении окаменелостей древних людей. По теории ученых, гоминины появились в результате смешения с денисовцами и неандертальцами, а впервые данный вид смогли идентифицировать лишь 9 лет назад.