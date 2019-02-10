Именинница Роза Сябитова показала новые шторы в загородном доме

В последнем посту Сябитова выразила благодарность партнерам за очаровательные шторы, украшающие её спальню. По её признанию, теперь комната стала ещё красивее, а её сон – очаровательнее. Впрочем, полная комплектация дома ещё не завершена. Отметим, что несколько недель назад она купила мебельный комплект, и также выразила благодарность производителю в соответствующей публикации в Instagram.10 февраля знаменитой телеведущей Розе Сябитовой исполняется 57 лет. Пока неизвестно, как артистка собирается отметить праздник, но фанаты уже начинают засыпать её страницу в соцсетях поздравительными комментариями.