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Именинница Роза Сябитова показала новые шторы в загородном доме

Популярная ведущая Роза Сябитова поделилась на просторах соцсетей новым видео, в котором похвасталась шторами в своём доме. Знаменитость продолжает обустраивать своё загородное жилище и ко всему процессу подходит со всей серьёзностью.
Именинница Роза Сябитова показала новые шторы в загородном доме

В последнем посту Сябитова выразила благодарность партнерам за очаровательные шторы, украшающие её спальню. По её признанию, теперь комната стала ещё красивее, а её сон – очаровательнее. Впрочем, полная комплектация дома ещё не завершена. Отметим, что несколько недель назад она купила мебельный комплект, и также выразила благодарность производителю в соответствующей публикации в Instagram.

10 февраля знаменитой телеведущей Розе Сябитовой исполняется 57 лет. Пока неизвестно, как артистка собирается отметить праздник, но фанаты уже начинают засыпать её страницу в соцсетях поздравительными комментариями.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:50

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