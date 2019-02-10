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Бари Алибасов сравнил брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной с русской сказкой

Знаменитый российский продюсер и музыкант Бари Алибасов не так давно женился на российской актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной и сравнил их брак со сказкой. Данная новость вызвала множество пересудов и слухов в обществе.
Бари Алибасов сравнил брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной с русской сказкой

О том, что Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина узаконили свои отношения, музыкант рассказал в своем блоге социальной сети Instagram. Многие коллеги и поклонники весьма удивились такому решению артистов, ведь у обоих уже солидный возраст. Однако, несмотря ни на что, «молодожены» отправились в медовый месяц и выбрали для путешествия Финляндию, поскольку у Федосеевой-Шукшиной там есть недвижимость. В студии программы «Звездный репортаж» Бари Алибасов сравнивал свой брак с русской сказкой, где всегда присутствует позитивный конец. Артист уверен, что именно позитив поможет им прожить дольше.

А еще Бари Алибасов решил развеять все слухи, родившиеся после известия об их бракосочетании. Он рассказал, что попал в ЗАГС по приглашению его помощника Сергея, когда тот женился. Музыкант с будущей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной выступили в качестве свидетелей. А между собой они решили, что можно и самим зарегистрироваться, ведь все равно туда идут.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:08

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