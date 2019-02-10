Бари Алибасов сравнил брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной с русской сказкой

О том, что Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина узаконили свои отношения, музыкант рассказал в своем блоге социальной сети Instagram. Многие коллеги и поклонники весьма удивились такому решению артистов, ведь у обоих уже солидный возраст. Однако, несмотря ни на что, «молодожены» отправились в медовый месяц и выбрали для путешествия Финляндию, поскольку у Федосеевой-Шукшиной там есть недвижимость. В студии программы «Звездный репортаж» Бари Алибасов сравнивал свой брак с русской сказкой, где всегда присутствует позитивный конец. Артист уверен, что именно позитив поможет им прожить дольше.А еще Бари Алибасов решил развеять все слухи, родившиеся после известия об их бракосочетании. Он рассказал, что попал в ЗАГС по приглашению его помощника Сергея, когда тот женился. Музыкант с будущей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной выступили в качестве свидетелей. А между собой они решили, что можно и самим зарегистрироваться, ведь все равно туда идут.