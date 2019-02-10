Флагман Sony Xperia XZ4 прошел тест на производительность в AnTuTu





В тесте AnTuTu мобильный телефон Sony Xperia XZ4 набрал 55489 баллов. В нем используется чипсет Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994, имеющий основной процессор 4x 2,0 ГГц ARM Cortex-A57, а также 4x 1,5 ГГц ARM Cortex-A53, использующий 64-разрядную архитектуру и графический процессор Qualcomm Adreno 430.Sony Xperia XZ4 получил оценку в семь баллов от экспертов бенчмарка, шесть - за аппаратную производительность, а общий балл гаджета в AnTuTu составил семь баллов.