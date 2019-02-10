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Флагман Sony Xperia XZ4 прошел тест на производительность в AnTuTu
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Флагман Sony Xperia XZ4 прошел тест на производительность в AnTuTu

Флагман Sony Xperia XZ4 протестировали в популярном бенчмарке AnTuTu. По мнению специалистов, гаджет показал высокий результат, несмотря на использование чипсета Snapdragon 810.
Флагман Sony Xperia XZ4 прошел тест на производительность в AnTuTu

В тесте AnTuTu мобильный телефон Sony Xperia XZ4 набрал 55489 баллов. В нем используется чипсет Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994, имеющий основной процессор 4x 2,0 ГГц ARM Cortex-A57, а также 4x 1,5 ГГц ARM Cortex-A53, использующий 64-разрядную архитектуру и графический процессор Qualcomm Adreno 430.

Sony Xperia XZ4 получил оценку в семь баллов от экспертов бенчмарка, шесть - за аппаратную производительность, а общий балл гаджета в AnTuTu составил семь баллов.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:18

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