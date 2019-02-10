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Астрономы запечатлели уникальную сверхновую звезду

Астрономы, работающие на базе крупной обсерватории SOFIA, обнаружили уникальную сверхновую. Взрывная волна от объекта с кодовым названием 1987A пересекла внешнее огромное кольцо и ликвидировала огромную часть пыли, которая принимала участие в формировании планет.
Астрономы запечатлели уникальную сверхновую звезду

Наблюдения исследователей показали, что существует иная история событий. Все дело в том, что пропала далеко не вся пыль, но довольно мощный разряд все же имелся. Этот факт свидетельствует о том, что после массивной взрывной волны ее частицы распространились на более дальние расстояния.

Пыль представляет собой прочную строительную основу для планет и звезд. Она может трансформироваться сразу же после взрывной волны. По словам астрономов, гибель сверхновой заряжает энергией частицы.

Как считает ученый Микако Маццура, Солнечная система полноценно сформировалась после такого же взрыва. Обнаруженная сверхновая считается одним из наиболее ярких светил, которые были найдены за последние 400 лет.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:22

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