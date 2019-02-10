Внук Светланы Дружининой поругался с бабушкой и продал жилье покойной матери





Мама мальчика не дожила до 40 лет, якобы она скончалась в результате получения тяжелых травм в ходе драки, когда на нее напали злоумышленники. Светлана Дружинина всегда финансово обеспечивала внука Даниила. Из имущества после смерти матери у него осталась только комната в коммунальной квартире в центре Москвы. Сейчас же появилась информация, что родственники не общаются.В 17 лет молодой человек решил отправиться в Индию, чтобы посвятить себя творчеству. Светлана Дружинина поддержала его тогда и даже высылала деньги, полученные от сдачи в аренду жилья покойной матери мальчика. Сейчас 32-летний Даниил продал комнату. Гости студии «Звезды сошлись», где обсуждалась данная проблема, посчитали, что Светлана Дружинина осуждает безделье внука, поэтому не общается с ним. К слову, молодой человек нигде не работает и живет одним днем.В рамках эфира мужчина обратился к звездной бабушке, предложив начать снова общаться. Участники программы выразили надежду, что конфликт родственников будет исчерпан.