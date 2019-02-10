Кроссовки от компании Google будут измерять вес





Кроссовки создавала материнская компания Alphabet. Сообщается, что холдинг заинтересован в выпуске обуви с инновационным оборудованием. Реализация данного проекта находится на особом контроле исследовательской организации Alphabet Inc. Сейчас активно проводятся демонстрационные мероприятия, целью которых является поиск партнера для производства Google Shoes.Общественность в последнее время проявляет огромный интерес к «нательной электронике». Речь идет о разработке устройств, которые вшиваются в одежду и имеют возможность синхронизации с девайсами. Уже давно на рынке представлены ремни, приспособления для контроля сна, куртки, леггинсы для занятия йогой, которые проинформируют о правильности выполнения тех или иных упражнений.