МИД России заявил о желании ЕС перейти на расчеты в евро





По словам Александра Панкина, заместителя главы российского внешнеполитического ведомства, в Еврокомиссии много тех, кто готов отдать голос за переход на расчеты в евро. Журналисты поинтересовались у политика, реально ли это сделать в этом году, в особенности в сфере оплаты газа и нефти. Панкин заявил, что данное направление является очень перспективным, но пока ответить на данный вопрос очень трудно, поскольку отношения ЕС и РФ переживают не самый лучший период из-за санкций.Представители Еврокомиссии и ранее призывали организацию способствовать расширению применения евро в стратегических сферах экономики. Уже запущены консультации на эту тему с теми, кто в этом может быть заинтересован. Результаты предварительных переговоров появятся ближе к лету нынешнего года.