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МИД России заявил о желании ЕС перейти на расчеты в евро

В МИДе России рассматривают возможность отказа от доллара в расчетах с ЕС. В качестве альтернативной валюты будет использоваться евро. Аналогичную возможность рассматривают и в самом ЕС, считая переход довольно целесообразным.
МИД России заявил о желании ЕС перейти на расчеты в евро

По словам Александра Панкина, заместителя главы российского внешнеполитического ведомства, в Еврокомиссии много тех, кто готов отдать голос за переход на расчеты в евро. Журналисты поинтересовались у политика, реально ли это сделать в этом году, в особенности в сфере оплаты газа и нефти. Панкин заявил, что данное направление является очень перспективным, но пока ответить на данный вопрос очень трудно, поскольку отношения ЕС и РФ переживают не самый лучший период из-за санкций.

Представители Еврокомиссии и ранее призывали организацию способствовать расширению применения евро в стратегических сферах экономики. Уже запущены консультации на эту тему с теми, кто в этом может быть заинтересован. Результаты предварительных переговоров появятся ближе к лету нынешнего года.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:30

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