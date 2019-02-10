В Китае электрокар Nio ES8 60 минут не позволял водителю выйти из автомобиля





Инцидент произошел во время движения на дороге, система оповестила водителя об обновлении прошивки и водитель ее подтвердил. В этот же момент электрокар остановился и заблокировал двери и всю систему. Подошедший через час полицейский не смог помочь пострадавшим, поскольку установка обновления не была завершена.Когда в компании-производителе Nio узнали о случившемся, то сразу принесли свои извинения. Они рассказали мужчине, что во время движения обновлять систему не стоит, поскольку во время установки апдейта автоматически происходит отключение всей системы. Теперь разработчик пересмотрит варианты оповещения водителей об обновлении ПО.