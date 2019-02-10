Елизавета Боярская постоянно берет двухмесячного сына с собой на работу в театре

Елизавета Боярская практически не была в декретном отпуске. В конце января актриса вышла на сцену, исполнив роль в спектакле «1926». Молодая мама не хотела надолго оставлять маленького Григория одного, поэтому на репетиции приходила вместе с ним. По словам партнера Боярской Анатолия Белого, мальчик уже успел стать режиссером постановки, ведь именно он устанавливал рабочий график. В целом за кулисами во время представления ребенок чувствовал себя комфортно и никому не мешал.Сама Елизавета Боярская не видит проблемы, что Григорий с раннего возраста проводит много времени в театре, а не находится дома. По ее словам, в этом и заключается особенность детей актеров. Главное – это то, что малыш находится рядом с мамой.