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Елизавета Боярская постоянно берет двухмесячного сына с собой на работу в театре

Незадолго но Нового года известная российская актриса Елизавета Боярского родила второго сына, которого они с мужем назвали Григорием. Несмотря на то, что мальчику всего два месяца, молодая мама постоянно берет его с собой в театр, где малыш уже успел стать звездой.
Елизавета Боярская постоянно берет двухмесячного сына с собой на работу в театре

Елизавета Боярская практически не была в декретном отпуске. В конце января актриса вышла на сцену, исполнив роль в спектакле «1926». Молодая мама не хотела надолго оставлять маленького Григория одного, поэтому на репетиции приходила вместе с ним. По словам партнера Боярской Анатолия Белого, мальчик уже успел стать режиссером постановки, ведь именно он устанавливал рабочий график. В целом за кулисами во время представления ребенок чувствовал себя комфортно и никому не мешал.

Сама Елизавета Боярская не видит проблемы, что Григорий с раннего возраста проводит много времени в театре, а не находится дома. По ее словам, в этом и заключается особенность детей актеров. Главное – это то, что малыш находится рядом с мамой.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:44

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