Дочь Людмилы Гурченко Марина Королева не сообщила ей о смерти внука





Свои последние годы Людмила Гурченко провела с верным супругом и продюсером по совместительству Сергеем Сениным. Пара прожила вместе практически 20 лет. Очень часто предметом многочисленных слухов оставались отношения звезды «Карнавальной ночи» с ее дочерью. Внук Гурченко Марк обещал приходить в гости к бабушке, несмотря на то, что родственники общались очень мало.По словам супруга актрисы, однажды он пришел домой и незнакомый мужской голос по телефону сообщил о смерти 16-летнего юноши, в то время как сама Мария Королева не позвонила. Когда Сенин узнал эту трагическую новость, Гурченко была в больнице, но она достойно восприняла эту информацию.По словам супруга актрисы, не Мария Королева, а люди из ее окружения запрещали внуку видеть родную бабушку. Напомним, что сама дочь Гурченко скончалась в результате проблем с сердцем в 2017 году. Как пояснила актриса Валентина Талызина, Людмила Марковна всегда пыталась нормализовать отношения с Марией Королевой.На сегодняшний день из родственников Гурченко осталась жива внучка Елена Королева и правнучка по имени Таисия. По словам мужа артистки, они не посещают дом знаменитости, который уже превратился в самый настоящий музей.