АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Доктор Рик Страсман: Душа входит в человеческое тело на 7-ой неделе развития через шишковидную железу
EUR 74.90 USD 66.06
Курс валют на 09.02.2019

Дочь Людмилы Гурченко Марина Королева не сообщила ей о смерти внука

У певицы и актрисы Людмилы Гурченко никогда не складывались отношения с собственной дочерью Мариной Королевой при жизни. По словам супруга покойной знаменитости, она даже не сообщила матери о смерти внука.
Дочь Людмилы Гурченко Марина Королева не сообщила ей о смерти внука

Свои последние годы Людмила Гурченко провела с верным супругом и продюсером по совместительству Сергеем Сениным. Пара прожила вместе практически 20 лет. Очень часто предметом многочисленных слухов оставались отношения звезды «Карнавальной ночи» с ее дочерью. Внук Гурченко Марк обещал приходить в гости к бабушке, несмотря на то, что родственники общались очень мало.

По словам супруга актрисы, однажды он пришел домой и незнакомый мужской голос по телефону сообщил о смерти 16-летнего юноши, в то время как сама Мария Королева не позвонила. Когда Сенин узнал эту трагическую новость, Гурченко была в больнице, но она достойно восприняла эту информацию.
Дочь Людмилы Гурченко Марина Королева не сообщила ей о смерти внука

По словам супруга актрисы, не Мария Королева, а люди из ее окружения запрещали внуку видеть родную бабушку. Напомним, что сама дочь Гурченко скончалась в результате проблем с сердцем в 2017 году. Как пояснила актриса Валентина Талызина, Людмила Марковна всегда пыталась нормализовать отношения с Марией Королевой.

На сегодняшний день из родственников Гурченко осталась жива внучка Елена Королева и правнучка по имени Таисия. По словам мужа артистки, они не посещают дом знаменитости, который уже превратился в самый настоящий музей.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 09:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елизавета Боярская постоянно берет
МИД России заявил о желании ЕС перейти
Доктор Рик Страсман: Душа входит в
Дочь Людмилы Гурченко Марина Королева
Эксперты назвали провоцируемые сахарным
Врач-диетолог Ирины Муравьевой
Компания Palmer Johnson создаст новую
Moto G7 Plus сравнили с Xiaomi Redmi
Актриса Людмила Артемьева отмечает своё
Ученые предрекли крушение смертоносного
Влад Топалов и Регина Тодоренко назвали
Рестайлинговый кроссовер Renault Kaptur
Игровая консоль Smach Z с Windows 10 с
Алеся Кафельникова хочет жить на Бали,
Обновленная версия смартфона BlackBerry
Жена Александра Малинина Эмма
Ученые объяснили свойства белых дыр
Ведущие шоу «Гранд Тур» высмеяли
Татьяна Васильева рассказала о смерти
Ученые назвали пользу «здорового
Настя Ивлева предстала в нижнем белье
Игра Star Wars Jedi: Fallen Order
Телеведущая Елена Малышева показала в
На продажу выставили ProTouring
Жители Иллинойса считают, что над
Ученым смогли создать "молекулярный
Вдова Иосифа Кобзона Нелли возглавила
Британские медики назвали шесть
Ученые выдвинули очередную гипотезу о
Ученые: Пирамиды Египта были затоплены
Просмотреть все новости