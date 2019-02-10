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Эксперты назвали провоцируемые сахарным диабетом заболевания

Специалисты назвали заболевания, которые провоцирует сахарный диабет. Вследствие диабета могут развиваться инфекционные заболевания полости рта, кариес, воспаление дёсен.
Эксперты назвали провоцируемые сахарным диабетом заболевания

Вследствие высокого содержания сахара в крови увеличивается количество налета, образующегося на слизистых оболочках. Заболевания дёсен приводят к потере зубов. Диабет может приводить к проблемам со зрением. Речь идёт о глаукоме и катаракте. Ещё могут иметь место повреждение кровеносных сосудов глазной сетчатки, развитие диабетической ретинопатии. Эти заболевания могут в итоге привести к слепоте. У многих диабетиков встречается нейропатия. При этом нервные окончания могут быть поражены в любой области человеческого тела, приводя к утрате чувствительности в месте поражения. Заболевание может сопровождаться покалыванием, онемением, лишней чувствительностью, болью, проблемами мочеиспускания, качества секса, пищеварения и прочих функций организма.

Также вследствие диабета могут быть проблемы с ногами, кожные заболевания, нарушение пищеварения, атеросклероз, болезнь сердца, почек. У многих диабетиков возникают проблемы с сексом. Диабет, угнетая работу иммунной системы, подвергает организм постоянным атакам бактерий, вирусов и инфекций.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:42

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