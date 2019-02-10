Эксперты назвали провоцируемые сахарным диабетом заболевания





Вследствие высокого содержания сахара в крови увеличивается количество налета, образующегося на слизистых оболочках. Заболевания дёсен приводят к потере зубов. Диабет может приводить к проблемам со зрением. Речь идёт о глаукоме и катаракте. Ещё могут иметь место повреждение кровеносных сосудов глазной сетчатки, развитие диабетической ретинопатии. Эти заболевания могут в итоге привести к слепоте. У многих диабетиков встречается нейропатия. При этом нервные окончания могут быть поражены в любой области человеческого тела, приводя к утрате чувствительности в месте поражения. Заболевание может сопровождаться покалыванием, онемением, лишней чувствительностью, болью, проблемами мочеиспускания, качества секса, пищеварения и прочих функций организма.Также вследствие диабета могут быть проблемы с ногами, кожные заболевания, нарушение пищеварения, атеросклероз, болезнь сердца, почек. У многих диабетиков возникают проблемы с сексом. Диабет, угнетая работу иммунной системы, подвергает организм постоянным атакам бактерий, вирусов и инфекций.