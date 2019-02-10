Врач-диетолог Ирины Муравьевой рассказала о ее нежелании делать пластику





Муравьевой после съемок в картине «Бойкая бабушка» постоянно предлагают исполнить аналогичных персонажей, однако такие предложения ее не интересуют. По словам актрисы, она пока не похожа на пожилую женщину, несмотря на возраст.Многие поклонники отмечают, что знаменитость выглядит очень хорошо. Никто не верит, что Муравьева ни разу не легла под нож хирурга и не намерена это делать. За нее решила заступиться врач-диетолог. Она рассказала, что актриса спокойно выдерживает процедуры акупунктуры, переносит иглы различной длины, но принципиально не хочет прибегать к операции.По словам медика, чтобы хорошо выглядеть в старости, нужно прикладывать огромные усилия в молодости, что и старалась делать Ирина Муравьева. К слову, актриса уже давно отказалась от мяса и старается соблюдать все посты, никакой другой диеты она не придерживается.