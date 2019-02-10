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Актриса Людмила Артемьева отмечает своё 56-летие

Людмила Артемьева, хорошо известная по роли из телесериала «Сваты», отмечает очередной день рождения. Актрисе 10 февраля исполнилось 56 лет.
Актриса Людмила Артемьева отмечает своё 56-летие

Артемьева является заслуженной артисткой России. Она знакома любителям кино по таким сериалам как “Таксистка”, “Кто в доме хозяин”, “Сваты”. Будущая знаменитость родилась в Дессау. Отец актрисы был военным, а мать - певицей, которая поздней начала развивать спортивную карьеру. Пока неизвестно, как известная российская актриса будет праздновать день рождения.
Актриса Людмила Артемьева отмечает своё 56-летие

Недавно Людмила Артемьева создала страничку в Instagram. Но она была заблокирована из-за жалоб клонов. Фолловеры надеются, что актриса вскоре возобновит свой аккаунт.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:38

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