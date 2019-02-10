Актриса Людмила Артемьева отмечает своё 56-летие
Людмила Артемьева, хорошо известная по роли из телесериала «Сваты», отмечает очередной день рождения. Актрисе 10 февраля исполнилось 56 лет.
Артемьева является заслуженной артисткой России. Она знакома любителям кино по таким сериалам как “Таксистка”, “Кто в доме хозяин”, “Сваты”. Будущая знаменитость родилась в Дессау. Отец актрисы был военным, а мать - певицей, которая поздней начала развивать спортивную карьеру. Пока неизвестно, как известная российская актриса будет праздновать день рождения.
Недавно Людмила Артемьева создала страничку в Instagram. Но она была заблокирована из-за жалоб клонов. Фолловеры надеются, что актриса вскоре возобновит свой аккаунт.
Артемьева является заслуженной артисткой России. Она знакома любителям кино по таким сериалам как “Таксистка”, “Кто в доме хозяин”, “Сваты”. Будущая знаменитость родилась в Дессау. Отец актрисы был военным, а мать - певицей, которая поздней начала развивать спортивную карьеру. Пока неизвестно, как известная российская актриса будет праздновать день рождения.
Недавно Людмила Артемьева создала страничку в Instagram. Но она была заблокирована из-за жалоб клонов. Фолловеры надеются, что актриса вскоре возобновит свой аккаунт.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:38