Ученые выдвинули очередную гипотезу о планете X





Сотрудники Университета Бейрута в Ливане совместно с представителями Университета Кембриджа пришли к выводу, что планета Нептун может скрывать за собой не один объект значительных размеров, а крупную группу более мелких, которые расположены в поясе Койпера. Физики считают: им удалось дать объяснение, почему орбиты данных объектов имеют странные направления. У них это получилось с помощью использования специальных вычислений. Проводя данное исследование, ученые задействовали все данные, которые имелись о планетах Солнечной системы.Специалисты, изучавшие планету, находящуюся в поясе Койпера, заметили, что за планетой Нептун располагаются несколько объектов, у которых нет притяжения с газовыми гигантами. Специалисты отмечают, что их орбиты имеют значительное отличие от орбит объектов в изучаемой области.Компьютерное моделирование помогло прийти к выводу, что данный процесс находится под контролем планеты-гиганта. На сегодняшний день ее существование считается гипотетическим, так как она еще ни разу не попала в поле зрения ученых.