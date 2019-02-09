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На продажу выставили ProTouring Chevrolet Camaro 1968 модельного года

На реализацию выставили транспортное средство версии ProTouring Chevrolet Camaro. Авто было выпущено ещё в 1968 году.
На продажу выставили ProTouring Chevrolet Camaro 1968 модельного года

Данный автотранспорт нынешний владелец приобрёл в 2012 г. Он отдал за машину $57 000. По словам продавца, он в Chevrolet Camaro вложил еще примерно $241 488. Автомобиль покрыт порошковой специальной краской. Модель окрасили в расцветку Viper Blue. В ходе сборки авто применялось множество автодеталей ручной работы. Транспортное средство получило под капот силовую установку Mast Motorsports Corvette LS3 на 550 «лошадок». Вместе с двигателем функционирует трансмиссия версии Tremec T56.

Автомобиль первую сотню набирает за 3,7 сек. Хотя владелец вложил в данное авто примерно $300 000, получить он планирует $99 900.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 22:41

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