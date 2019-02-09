Ученые: Пирамиды Египта были затоплены во время Всемирного потопа





Например, речь может идти о странном местонахождении Великой пирамиды, ведь она обращена к географическому северу Земли, а погрешность при этом равна 0,016 градуса. Эксперты сделали вывод, что такая точная установка требует не только компаса, но и знаний по астрономии: скорее всего, древние египтяне ориентировались на созвездие Ориона, однако лишь при помощи качественного астрономического приспособления. Существует и теория, согласно которой объекты и вовсе были возведены не египтянами.Анализ причин эрозии, которую легко можно разглядеть на пирамидах, показал: объекты могли намокнуть во время Всемирного потопа, затем в условиях жаркого климата камень начал пересыхать и треснул. Именно поэтому знаменитый исторический памятник лишился носа, подытожили ученые.