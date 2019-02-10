Влад Топалов и Регина Тодоренко назвали своего первенца Михаилом

По словам Топалова, сына зовут Михаил, однако лично он называет его Майкл. По словам артиста, первое время он с Региной очень переживал, не понимая, как правильно вести себя с малышом. Сейчас молодые родители уже справляются со своими обязанностями, получая от этого огромное удовольствие. Певец заявил, что Тодоренко является потрясающей и заботливой мамой.Стоит отметить, что пара длительное время скрывала от поклонников свои отношения. Влад Топалов и Регина Тодоренко расписались практически перед рождением первенца.