Ученые предрекли крушение смертоносного астероида 2018XB4 на Земле





Космическое тело имеет достаточно большие размеры. Специалисты считают: вероятность его столкновения с земным шаром значительно выросла за последнее время. Как сообщает источник, ранее представители NASA не смогли обнаружить астероид гигантских размеров, который приближается к планете. Исследователи, которые представляют Европейское космическое агентство, уверены, что 2018XB4 – это пятый объект в рейтинге самых опасных для жизни землян, он способен беспрепятственно попасть в атмосферу Земли.Предварительные исследования показали, что астероид имеет диаметр в семьдесят метров. В случае столкновения с подобным объектом земляне получат значительный ущерб. Ученые считают, что «встреча» Земли и гиганта может состояться через 73 года.