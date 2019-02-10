Ученые предрекли крушение смертоносного астероида 2018XB4 на Земле
Ученые уверены, что астероид, который получил название 2018XB4 не избежит столкновения с планетой Земля. Он может беспрепятственно проникнуть в ее атмосферу.
Космическое тело имеет достаточно большие размеры. Специалисты считают: вероятность его столкновения с земным шаром значительно выросла за последнее время. Как сообщает источник, ранее представители NASA не смогли обнаружить астероид гигантских размеров, который приближается к планете. Исследователи, которые представляют Европейское космическое агентство, уверены, что 2018XB4 – это пятый объект в рейтинге самых опасных для жизни землян, он способен беспрепятственно попасть в атмосферу Земли.
Предварительные исследования показали, что астероид имеет диаметр в семьдесят метров. В случае столкновения с подобным объектом земляне получат значительный ущерб. Ученые считают, что «встреча» Земли и гиганта может состояться через 73 года.
Космическое тело имеет достаточно большие размеры. Специалисты считают: вероятность его столкновения с земным шаром значительно выросла за последнее время. Как сообщает источник, ранее представители NASA не смогли обнаружить астероид гигантских размеров, который приближается к планете. Исследователи, которые представляют Европейское космическое агентство, уверены, что 2018XB4 – это пятый объект в рейтинге самых опасных для жизни землян, он способен беспрепятственно попасть в атмосферу Земли.
Предварительные исследования показали, что астероид имеет диаметр в семьдесят метров. В случае столкновения с подобным объектом земляне получат значительный ущерб. Ученые считают, что «встреча» Земли и гиганта может состояться через 73 года.
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:25