Рестайлинговый кроссовер Renault Kaptur для Европы выйдет летом





Одна из версий оснащается дизельным силовым агрегатом. На сегодняшний день обновление авто сегмента SUV на завершающей стадии. При создании новой версии производители использовали доработанную платформу CMF-B. Она раньше использовалась для строительства компактной версии хэтчбека Clio. Новый «кросс» на одной электротяге может преодолеть 50 км. В перспективе предлагают установку дизельного двигателя. Пока неизвестны сроки выпуска этой версии. Линейка ДВС для улучшенной версии Renault Kaptur подразумевает бензиновые моторы на 1,0/1,5 литров. Также предусматривается новая 1.3-литровая силовая установка. Дизайн авто подвергли обновлению. «Кросс» при этом остаётся узнаваемым.При изменении интерьера предусматриваются новые варианты отделки. В данном случае авто получит новые функции, а также системы. Машину наделили полуавтономной технологией 2-го уровня. Рестайлинговая версия Renault Kaptur дебютирует летом. Транспортное средство начнут продавать до конца этого года.