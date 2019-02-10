Алеся Кафельникова хочет жить на Бали, пока полностью не восстановит силы

Данное место изменило жизнь Кафельниковой в лучшую сторону. По ее словам, с помощью йоги и медитации она стала чувствовать себя намного лучше. Модель отметила, что останется на Бали до той поры, пока полностью не восстановит свои силы. В комментариях фанаты отметили, что в последнее время звезда подиума выглядит очень счастливой. По их словам, Алесе очень идёт улыбка, которой она заряжает окружающих своим позитивом.Стоит отметить, что супермодель не раз сотрудничала с всемирно популярными брендами. При этом Кафельникова неоднократно покоряла подиумы России и зарубежных стран.