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Алеся Кафельникова хочет жить на Бали, пока полностью не восстановит силы

Алеся Кафельникова, расставшись с рэп-исполнителем Pharaoh, решила отдохнуть на Бали, восстанавливая свое здоровье. Супермодель в своем Instagram-аккаунте обнародовала пост, в котором сообщила фанатам о своем желании переехать на остров.
Алеся Кафельникова хочет жить на Бали, пока полностью не восстановит силы

Данное место изменило жизнь Кафельниковой в лучшую сторону. По ее словам, с помощью йоги и медитации она стала чувствовать себя намного лучше. Модель отметила, что останется на Бали до той поры, пока полностью не восстановит свои силы. В комментариях фанаты отметили, что в последнее время звезда подиума выглядит очень счастливой. По их словам, Алесе очень идёт улыбка, которой она заряжает окружающих своим позитивом.

Стоит отметить, что супермодель не раз сотрудничала с всемирно популярными брендами. При этом Кафельникова неоднократно покоряла подиумы России и зарубежных стран.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:41

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