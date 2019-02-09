Польша планирует получить независимость от газа РФ
Польша заявила, что практически через 4 года сможет быть независимой от газа РФ. Информация передана Петром Наимским, являющимся уполномоченным польского правительства, занимающимся вопросами стратегической энергетической инфраструктуры.
У Варшавы на конец 2022 года должен закончиться контракт с Газпромом, подразумевающий поставку газа. Наимский отмечает, что правительство не планирует его продление. Это связано с окончанием строительства нового газопровода Baltic Pipe. Работы должны закончиться осенью в 2022 году. Варшава также собирается заключить контракты с Соединёнными Штатами, а также Катаром на приобретение сжиженного газа. Польша будет закупать американский продукт намного дороже. Вследствие этого эксперты считают, что Варшава не захочет менять выгодное российское сырье на более дорогой американский аналог. Специалисты считают, что заявлениями о приобретении газа в Соединённых Штатах Польша хочет добиться некоторых скидок от «Газпрома».
Новостной портал «Слово и Дело» передаёт, что в Польше продолжают говорить о «небезопасности» поставок газа РФ. Раньше по аналогичной причине от закупок российского газа отказалась Украина. Она начала покупать «реверсный» газ в Европе.
У Варшавы на конец 2022 года должен закончиться контракт с Газпромом, подразумевающий поставку газа. Наимский отмечает, что правительство не планирует его продление. Это связано с окончанием строительства нового газопровода Baltic Pipe. Работы должны закончиться осенью в 2022 году. Варшава также собирается заключить контракты с Соединёнными Штатами, а также Катаром на приобретение сжиженного газа. Польша будет закупать американский продукт намного дороже. Вследствие этого эксперты считают, что Варшава не захочет менять выгодное российское сырье на более дорогой американский аналог. Специалисты считают, что заявлениями о приобретении газа в Соединённых Штатах Польша хочет добиться некоторых скидок от «Газпрома».
Новостной портал «Слово и Дело» передаёт, что в Польше продолжают говорить о «небезопасности» поставок газа РФ. Раньше по аналогичной причине от закупок российского газа отказалась Украина. Она начала покупать «реверсный» газ в Европе.
Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:56