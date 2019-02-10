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Жена Александра Малинина Эмма рассказала в Instagram о своих тренировках в спортзале

Эмма Малинина показала подписчикам свои занятия в спортивном зале. Соответствующий пост супруга певца Александра Малинина разместила в своем микроблоге социальной сети Instagram.
Жена Александра Малинина Эмма рассказала в Instagram о своих тренировках в спортзале

Малинина опубликовала несколько фотоснимков, сделанных в спортивном зале во время усиленных тренировок. На изображениях зафиксирована ее идеальная фигура и упражнения на тренажере. Подписывая пост, жена российского исполнителя высказала свое отношение к спорту. Эмма Малинина считает, что к нему необходимо относиться с любовью, это постоянная работа над своим телом и силой воли. Она утверждает, что результата можно достичь только при условии последовательных и постоянных тренировок.

Фолловеры обратили внимание на идеальную фигуру избранницы Александра Малинина. В комментариях к фотографии они восхитились ее внешним видом. Также не обошлось без благодарности за прекрасную мотивацию.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 05:41

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