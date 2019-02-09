Ученые разработали показывающий движение никотина в клетках уникальный датчик





Во время затяжки никотин поступает непосредственно в мозг, влияя на приемные устройства поверхностей нейронов. Благодаря этому человек ощущает приятные ощущения. Вещество проникает внутрь клеток, изменяя их изнутри. Группой ученых был разработан белковый датчик, светящийся в присутствии алкалоида. Он позволяет учёным наблюдать за движением никотина в клетках, изучать природу пагубной зависимости. Желая иметь представление о происходящем, исследователи разработали биосенсор, который визуализирует поведение никотина. При этом учёные раскрыли причину зависимости от никотина.В данном случае у нейронов наблюдается большая чувствительность к никотину. Из этого следует, что чем больше люди курят, тем быстрей и легче обеспечивается никотиновый кайф.