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Ведущие шоу «Гранд Тур» высмеяли электромобиль CV-1 от «Калашникова»

Сотрудники отечественного концерна «Калашников» представили новый проект под названием CV-1, это электрический автомобиль. Будущая разработка попала в обсуждение ведущих специализированного шоу «Гранд Тур», которые высмеяли ее. Данный выпуск доступен для просмотра на сервисе Amazon.
Ведущие шоу «Гранд Тур» высмеяли электромобиль CV-1 от «Калашникова»

Трое ведущих - Джеймс Мэй, Джереми Кларксон и Ричард Хаммонд раскритиковали дизайн прототипа автомобиля. Они считают, что электрокар собрал в себе восемь движущихся частей. Звезды экрана высказали мнение, что новинку можно будет оставить в болоте месяца на три и это никаким образом не повлияет на ее функциональность. Не забыли присутствующие поинтересоваться вопросом касательно возможности производить выстрелы с помощью автомобиля.

Ведущие высказали мнение, что выбор названия «Калашников» очень подходит разработке отечественного завода. При этом они ссылаются на характерный звук, который издает автомобиль. Ребята уверены, что производителю не удастся продать большое количество подобных транспортных средств.

Напомним, прототип электромобиля CV-1 был представлен для широкой аудитории в прошлом году. Аккумулятор в машине заменили батареи на 90 кВт/ч. Они напитывают специальный инвертор, который имеет вес в пятьдесят килограммов. Мощность двигателя составляет от 299 до 680 лошадиных сил.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 04:11

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