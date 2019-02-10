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Ученые объяснили свойства белых дыр

Ученые вполне неплохо изучили понятие и свойства черных дыр, образующихся из-за окончания жизненного цикла сверхмассивной звезды. Впрочем, в физике есть и обратное понятие - «белые дыры», внутрь которых невозможно войти, а их характеристики практически неизвестны.
Ученые объяснили свойства белых дыр

Если черные дыры реально существуют и были детально описаны специалистами, то белые – загадка для науки. Для представления образования данных объектов эксперты советуют выйти из астрономической плоскости. Часть астрофизиков отмечают возможность объяснения некоторых космических феноменов, сопровождающихся массивным выделением энергии именно с помощью белой дыры. Например, речь идёт о процессе «взрывающейся галактики» или квазарах, из которых, теоретически, может истекать вещество в нашу Вселенную.

Известный физик-теоретик Стивен Хокинг в своё время утверждал, что белые дыры нельзя отличить от черных. Согласно расчётам ученых, есть вероятность существования и серых дыр, свойства которых очень схожи с белыми.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:11

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