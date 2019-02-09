Астрономы обнаружили облетающий Солнце за рекордные 165 дней астероид 2019AQ3





Ученые ранее считали, что множественное скопление астероидов наблюдается только между Юпитером и Марсом, а также в районе пояса Койпера, расположенного за орбитой Нептуна. Новые открытия свидетельствуют об ошибочности этого подхода. Исследователи выяснили, что многочисленные астероиды расположены во «внутренней» Солнечной системе, куда входят Марс, Земля, Венера, Меркурий. Они были невидны ранее из-за солнечного света, делающего данные астероиды почти невидимыми для земного наблюдения. В число данных астероидов вошёл 2019AQ3. При этом он стал самым быстрым из всех известных человечеству.Ему для облёта небесного светила понадобилось 165 земных дней. С такой невероятной скоростью данный космический объект обладает диаметром более одного километра.