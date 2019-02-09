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Британские медики назвали шесть признаков рака у мужчин

Медики из Великобритании назвали шесть чаще всего игнорируемых признаков рака у мужчин. Когда следует обратиться за помощью к специалистам для профилактики онкологии и какие симптомы считаются опасными, сообщает зарубежное издание Express.
Британские медики назвали шесть признаков рака у мужчин

Очень часто представители сильного пола не обращают внимания на проявления опасной патологии. К таким признакам эксперты отнесли присутствие крови в моче, связанное с нарушениями работы кишечника или же моче-половой системы.

Мужчинам также следует внимательно относится к различным изменениям на кожном покрове. Так, высыпания вокруг сосков, отечность в зоне груди, деформация могут говорить о раке молочной железы, несмотря на то, что она больше распространена среди женщин.

Специалисты упомянули и кашель, сопровождающий не только простудные заболевания. Если кашель не проходит, а наоборот, усиливается, следует обратиться к врачу. Симптом может сопровождаться появлением крови, что свидетельствует о вероятности воспаления легких. Кроме того, слишком стремительное похудение без веских на то причин также может быть причиной для тревоги.

Медики рассказали, если мочеиспускание сопровождается болью, не стоит игнорировать этого явления и проконсультироваться у врача. Еще одним фактором может быть увеличение размера яичек. Последнее может указывать на распространенную онкологическую патологию, отметили британские исследователи.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:41

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