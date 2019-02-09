Эд Френкель и Олег Майами борятся за Ольгу Бузову





Сейчас те пользователи, которые следят за личной жизнью звезды, гадают, кого же в настоящее время стоит записать в ее женихи. Наиболее вероятных претендентов два – инструктор по фитнесу Эд Френкель, а также певец и бывший участник «Дома – 2» Олег Майами.На днях Френкель написал на своей страничке несколько посланий, в которых он признается Ольге в любви. Одновременно он решил «разделаться» с конкурентом.Так, он выложил в сеть переписку с Майами, которая приправлена нецензурными выражениями. В частности Эд обвинил Олега в том, что он стремится пропиариться за счет Бузовой.К примеру, Майами раньше считал Ольгу фрик-проектом, а теперь вдруг стал ярым поклонником ее творчества. Во всяком случае, можно сделать вывод о том, что Френкель настроен серьезно и намерен идти до конца.В свою очередь Майами удалил спортсмена из своих контактов. Не исключено, что вскоре может состояться личное выяснение отношений двух представителей сильного пола.