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Эд Френкель и Олег Майами борятся за Ольгу Бузову

Между двумя мужчинами в сети разгорелись нешуточные баталии за руку и сердце Бузовой.
Эд Френкель и Олег Майами борятся за Ольгу Бузову

Сейчас те пользователи, которые следят за личной жизнью звезды, гадают, кого же в настоящее время стоит записать в ее женихи. Наиболее вероятных претендентов два – инструктор по фитнесу Эд Френкель, а также певец и бывший участник «Дома – 2» Олег Майами.

На днях Френкель написал на своей страничке несколько посланий, в которых он признается Ольге в любви. Одновременно он решил «разделаться» с конкурентом.

Так, он выложил в сеть переписку с Майами, которая приправлена нецензурными выражениями. В частности Эд обвинил Олега в том, что он стремится пропиариться за счет Бузовой.

К примеру, Майами раньше считал Ольгу фрик-проектом, а теперь вдруг стал ярым поклонником ее творчества. Во всяком случае, можно сделать вывод о том, что Френкель настроен серьезно и намерен идти до конца.

В свою очередь Майами удалил спортсмена из своих контактов. Не исключено, что вскоре может состояться личное выяснение отношений двух представителей сильного пола.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:32

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