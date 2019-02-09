Эд Френкель и Олег Майами борятся за Ольгу Бузову
Между двумя мужчинами в сети разгорелись нешуточные баталии за руку и сердце Бузовой.
Сейчас те пользователи, которые следят за личной жизнью звезды, гадают, кого же в настоящее время стоит записать в ее женихи. Наиболее вероятных претендентов два – инструктор по фитнесу Эд Френкель, а также певец и бывший участник «Дома – 2» Олег Майами.
На днях Френкель написал на своей страничке несколько посланий, в которых он признается Ольге в любви. Одновременно он решил «разделаться» с конкурентом.
Так, он выложил в сеть переписку с Майами, которая приправлена нецензурными выражениями. В частности Эд обвинил Олега в том, что он стремится пропиариться за счет Бузовой.
К примеру, Майами раньше считал Ольгу фрик-проектом, а теперь вдруг стал ярым поклонником ее творчества. Во всяком случае, можно сделать вывод о том, что Френкель настроен серьезно и намерен идти до конца.
В свою очередь Майами удалил спортсмена из своих контактов. Не исключено, что вскоре может состояться личное выяснение отношений двух представителей сильного пола.
Сейчас те пользователи, которые следят за личной жизнью звезды, гадают, кого же в настоящее время стоит записать в ее женихи. Наиболее вероятных претендентов два – инструктор по фитнесу Эд Френкель, а также певец и бывший участник «Дома – 2» Олег Майами.
На днях Френкель написал на своей страничке несколько посланий, в которых он признается Ольге в любви. Одновременно он решил «разделаться» с конкурентом.
Так, он выложил в сеть переписку с Майами, которая приправлена нецензурными выражениями. В частности Эд обвинил Олега в том, что он стремится пропиариться за счет Бузовой.
К примеру, Майами раньше считал Ольгу фрик-проектом, а теперь вдруг стал ярым поклонником ее творчества. Во всяком случае, можно сделать вывод о том, что Френкель настроен серьезно и намерен идти до конца.
В свою очередь Майами удалил спортсмена из своих контактов. Не исключено, что вскоре может состояться личное выяснение отношений двух представителей сильного пола.