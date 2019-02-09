Ученые рассказали о снижающих артериальное давление продуктах





Как известно, калий способен действенно бороться с переизбытком соли в организме, одним из элементов которой является натрий (он, в свою очередь, негативно влияет на артериальное давление). Эксперты выяснили, что томатный сок можно считать одним из лучших средств для снижения давления.Если в день выпивать хотя бы по половине стакана напитка, то организм насытится 275 миллиграммами калия, однако нормой в день считается 3500 миллиграмм. Впрочем, этот недостаток восполняется бананами, зелёными листовыми овощами, свеклой и другими продуктами.