Ученые рассказали о снижающих артериальное давление продуктах
По информации американских ученых, высокое артериальное давление можно вылечить, даже не принимая лекарственные препараты. В данном случае немаловажное значение играет рацион продуктов, который регулярно употребляет человек, страдающий от повышенного давления.
Как известно, калий способен действенно бороться с переизбытком соли в организме, одним из элементов которой является натрий (он, в свою очередь, негативно влияет на артериальное давление). Эксперты выяснили, что томатный сок можно считать одним из лучших средств для снижения давления.
Если в день выпивать хотя бы по половине стакана напитка, то организм насытится 275 миллиграммами калия, однако нормой в день считается 3500 миллиграмм. Впрочем, этот недостаток восполняется бананами, зелёными листовыми овощами, свеклой и другими продуктами.
Как известно, калий способен действенно бороться с переизбытком соли в организме, одним из элементов которой является натрий (он, в свою очередь, негативно влияет на артериальное давление). Эксперты выяснили, что томатный сок можно считать одним из лучших средств для снижения давления.
Если в день выпивать хотя бы по половине стакана напитка, то организм насытится 275 миллиграммами калия, однако нормой в день считается 3500 миллиграмм. Впрочем, этот недостаток восполняется бананами, зелёными листовыми овощами, свеклой и другими продуктами.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:32