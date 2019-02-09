Джеймс Кэмерон возродит фильм «Чужой 5»





Джеймс Кэмерон заявил, что Нил Бломкамп успел проделать огромную и качественную работу над картиной. Задумка 3D-аниматора интересна. Именно это стало причиной, которая подтолкнула режиссера задуматься над возрождением именно того кинофильма, который не появился на экранах. Кэмерон подчеркнул: активная работа уже стартовала, однако на данный момент он не может назвать какие-либо детали.Во время первой работы над картиной сообщалось, что «Чужой 5» полностью проигнорирует две предыдущие части знаменитой франшизы. Нил Бломкамп заявлял, что в его планы входит доведение сюжетной линии Эллен Рипли к логическому завершению. Повзрослевший Ньют стал главным героем повествования.