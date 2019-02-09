Джеймс Кэмерон возродит фильм «Чужой 5»
Кинорежиссер Джеймс Кэмерон хочет возродить фильм «Чужой 5», который должен был выйти несколько лет назад под руководством другого известного деятеля киноиндустрии Нила Бломкампа. Об этом знаменитость рассказал в беседе с представителями новостного веб-сайта IGN.
Джеймс Кэмерон заявил, что Нил Бломкамп успел проделать огромную и качественную работу над картиной. Задумка 3D-аниматора интересна. Именно это стало причиной, которая подтолкнула режиссера задуматься над возрождением именно того кинофильма, который не появился на экранах. Кэмерон подчеркнул: активная работа уже стартовала, однако на данный момент он не может назвать какие-либо детали.
Во время первой работы над картиной сообщалось, что «Чужой 5» полностью проигнорирует две предыдущие части знаменитой франшизы. Нил Бломкамп заявлял, что в его планы входит доведение сюжетной линии Эллен Рипли к логическому завершению. Повзрослевший Ньют стал главным героем повествования.
Джеймс Кэмерон заявил, что Нил Бломкамп успел проделать огромную и качественную работу над картиной. Задумка 3D-аниматора интересна. Именно это стало причиной, которая подтолкнула режиссера задуматься над возрождением именно того кинофильма, который не появился на экранах. Кэмерон подчеркнул: активная работа уже стартовала, однако на данный момент он не может назвать какие-либо детали.
Во время первой работы над картиной сообщалось, что «Чужой 5» полностью проигнорирует две предыдущие части знаменитой франшизы. Нил Бломкамп заявлял, что в его планы входит доведение сюжетной линии Эллен Рипли к логическому завершению. Повзрослевший Ньют стал главным героем повествования.
Культура
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:28