Toyota презентовала концепт-кар GR Supra Performance Line Concept





Силовую установку в модели не подвергли изменениям. При этом транспортное средство наделили улучшенными динамическими характеристиками. Этому поспособствовало использование прочных, а также лёгких деталей, сделанных из углепластика. В передней части был установлен сплиттер, имеющий большие ребра. Он увеличивает прижимную силу. Низкое расположение юбок уменьшило центр тяжести.Производитель разместил на крышке багажника спойлер, создающий аэродинамический баланс. За счёт комплекта TRD спорткар Line Concept следует по заданной траектории во время вхождения в поворот, исключая какое-либо отклонение.