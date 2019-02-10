Настя Ивлева предстала в нижнем белье в ролике перед премьерой сериала со своим участием
Известная телеведущая программы «Орел и решка» Анастасия Ивлеева стала героиней интригующего ролика, где можно увидеть ее в откровенном нижнем белье, на которое она надевает одежду полицейской. Видеозапись размещена на странице фан-клуба теледивы в социальной сети Instagram.
Анастасия Ивлеева довольно часто меняет свою внешность, то волосы перекрасит, то наденет парик или удивит публику ярким нарядом. На сегодняшний день она приняла решение изменить прическу и подстриглась под каре. Под постом поклонники отметили, что такая длина волос ей не очень подходит, и надо бы длиннее.
Однако смена имиджа не самый главный момент в творчестве Анастасии Ивлеевой. Не так давно стало известно, что она получила главную роль в юмористическом телесериале «Туристическая полиция», премьера которого состоится уже 25 числа этого месяца. В личном блоге Instagram по поводу своего дебюта теледива написала так: «Волнуюсь, и в то же время меня распирает гордость за саму себя. Пусть все получится, пусть вам понравится и полюбится! Аминь! Я так счастлива! Меня сейчас взорвет на миллиард ангелочков».
Анастасия Ивлеева довольно часто меняет свою внешность, то волосы перекрасит, то наденет парик или удивит публику ярким нарядом. На сегодняшний день она приняла решение изменить прическу и подстриглась под каре. Под постом поклонники отметили, что такая длина волос ей не очень подходит, и надо бы длиннее.
Однако смена имиджа не самый главный момент в творчестве Анастасии Ивлеевой. Не так давно стало известно, что она получила главную роль в юмористическом телесериале «Туристическая полиция», премьера которого состоится уже 25 числа этого месяца. В личном блоге Instagram по поводу своего дебюта теледива написала так: «Волнуюсь, и в то же время меня распирает гордость за саму себя. Пусть все получится, пусть вам понравится и полюбится! Аминь! Я так счастлива! Меня сейчас взорвет на миллиард ангелочков».
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 01:13